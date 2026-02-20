Printemps des Poètes 2026 Ateliers Slam Place de l’Enfer Douarnenez
Printemps des Poètes 2026 Ateliers Slam Place de l’Enfer Douarnenez samedi 14 mars 2026.
Printemps des Poètes 2026 Ateliers Slam
Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez Finistère
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Animés par le slameur Quentin Mercier alias MysterQ, ces deux ateliers d’une demi-journée, inviteront à explorer les mots, jouer avec, les transformer, les mélanger, les modeler, les fusionner et les défusionner. Puis, ils seront lus , clamés et exclamés ! Le stylo crépitera et les mots résonneront à travers divers ateliers autour desdits mots et de leurs sons. .
Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
