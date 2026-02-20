Printemps des Poètes 2026 Poème d’après Ismène de Yannis Rítsos, interprétée par Sandra Aliberti. Salle des Fêtes Douarnenez

Printemps des Poètes 2026 Poème d’après Ismène de Yannis Rítsos, interprétée par Sandra Aliberti.

Salle des Fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Tragique et tout autant hymne à la vie, écrit en 1966 fait de glissements entre le passé des mythes antiques et le

présent historique de la guerre civile en Grèce. Ismène, la soeur d’Antigone revisite l’histoire, pose dans la balance le

pouvoir et l’innocence. Le besoin de gloire l’héroïsme sans but et l’insouciance.

Traduit par Dominique Grandmont © Editions Gallimard pour la traduction française. .

