Printemps des Poètes 2026 Rencontre avec Gérard Camoin Café Librairie Les Métamorphoses Douarnenez

Printemps des Poètes 2026 Rencontre avec Gérard Camoin

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Découvrez l’oeuvre de Gérard Camoin qui présentera son dernier recueil de poèmes de colère Le bal des brutes –

éd. Daniel Ziv, accompagné de Patrice Goyat qui en lira des extraits. .

