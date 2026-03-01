Printemps des poètes

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Participez au 28ème Printemps des Poètes sur le thème de La Liberté, force vive déployée. La bibliothèque de Lignières vous invite aux Bains-Douches pour une présentation-lecture de vos acrostiches sur les mots Liberté et Libre.

Dans le cadre du Printemps des poètes, de nombreux acrostiches ont été réalisés sur les mots LIBERTE LIBRE; une restitution des ces acrostiches est proposée aux Bains-Douches de Lignières. Ce moment de partage autour de la lecture des ces productions sera accompagné de démonstration de danses. S’en suivra un visionnage de courts-métrages à 18h30. Cette soirée est placée sous le signe de la créativité et de la découverte. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

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English :

Participate in the Printemps des Poètes with the library of Lignières.

L’événement Printemps des poètes Lignières a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LIGNIERES