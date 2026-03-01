Printemps des poètes Lignières
Printemps des poètes Lignières vendredi 27 mars 2026.
Printemps des poètes
Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Participez au 28ème Printemps des Poètes sur le thème de La Liberté, force vive déployée. La bibliothèque de Lignières vous invite aux Bains-Douches pour une présentation-lecture de vos acrostiches sur les mots Liberté et Libre.
Dans le cadre du Printemps des poètes, de nombreux acrostiches ont été réalisés sur les mots LIBERTE LIBRE; une restitution des ces acrostiches est proposée aux Bains-Douches de Lignières. Ce moment de partage autour de la lecture des ces productions sera accompagné de démonstration de danses. S’en suivra un visionnage de courts-métrages à 18h30. Cette soirée est placée sous le signe de la créativité et de la découverte. .
Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr
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English :
Participate in the Printemps des Poètes with the library of Lignières.
L’événement Printemps des poètes Lignières a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LIGNIERES