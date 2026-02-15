Printemps des Poètes Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Printemps des Poètes

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-28

2026-03-07

Le Printemps des Poètes revient avec pour thématique La liberté. Force vive, déployée .

Chaque année, cette manifestation donne l’impulsion de milliers d’événements qui font rayonner la poésie dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques, les hôpitaux, les Ehpad, les écoles, les universités, les musées, les jardins, les espaces culturels, les théâtres, les maisons de poésie et beaucoup d’autres lieux.

À la ludo-médiathèque de l’Espace Jean-Christophe Rufin

Du 7 au 28 mars Poésie pour Petits et Grands

Venez découvrir différents thèmes présentés par un courant ou un genre poétique.

à partir de 6 ans

Samedi 7 mars de 14h à 15h atelier papier addict (jeunesse, dès 7 ans)

Pour le printemps des poètes, venez développer votre créativité autour d’un atelier d’origami et d’écriture.

sur inscription

Samedi 7 mars de 15h30 à 16h30 atelier papier addict (adulte, dès 12 ans)

Pour le printemps des poètes, venez développer votre créativité autour d’un atelier d’origami et d’écriture.

sur inscription .

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

English : Printemps des Poètes

