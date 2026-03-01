Printemps des poêtes TOM’LIBRAIRIE »

8 Place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Lectures de poésies dans toutes les langues, en compagnie de l’association Étincelles*.

Venez partager, écouter, dire, lire vos poèmes.

* Étincelles Espace de rencontre citoyen et mobile avec les personnes exilées dans le Trégor ateliers, activités et chantiers solidaires pour créer des liens, faire du réseau, trouver sa place. .

8 Place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 17 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Printemps des poêtes TOM’LIBRAIRIE » Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme de Perros-Guirec