Printemps des poêtes TOM’LIBRAIRIE »
8 Place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Lectures de poésies dans toutes les langues, en compagnie de l’association Étincelles*.
Venez partager, écouter, dire, lire vos poèmes.
* Étincelles Espace de rencontre citoyen et mobile avec les personnes exilées dans le Trégor ateliers, activités et chantiers solidaires pour créer des liens, faire du réseau, trouver sa place. .
8 Place de l'Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 91 17 91
