Printemps des producteurs 2026, La fraiseraie de Houdan, Houdan

Printemps des producteurs 2026 5 et 6 juin La fraiseraie de Houdan Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La fraiseraie de Houdan 18 rue des 4 Tilleuls 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France

Printemps des producteurs 2026

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