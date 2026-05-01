Printemps du Grand Sénonais Nuit des pianos Salle Roger Treillé Paron

Paron

Printemps du Grand Sénonais Nuit des pianos

Salle Roger Treillé 43 Avenue du Stade Paron Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Programme

Artistes enseignants du Conservatoire et artistes invités

Musique savante, création contemporaine et improvisation sublimeront le piano tel un véritable vecteur d’émotion et de dialogue artisitique.

– 19h George Sand & Pauline Viardot Des lettres et des notes

Cette création réunit narration, chant et piano pour retracer la correspondance passionnée entre George Sand et Pauline Viardot.

À travers lettres et œuvres de Haendel, Rossini, Chopin, le spectacle mêle musique et récit, offrant un dialogue profond entre histoire, littérature et musique. Avec Cécile Berly (narration), Anna Wall (mezzo-soprano) et Aurélie Courion (piano).

– 20h15 Comme dans un rêve …

Dana Barbara, danseuse et chorégraphe, se produira avec certaines de ses élèves en danse classique sur des compositions originales de Marc Jamond, pianiste et Directeur du Conservatoire du Grand Sénonais. L’alliance du geste et du son créera une atmosphère poétique et immersive, offrant au spectateur un expérience riche en émotions.

– 21h Invitation au voyage De la rêverie française à la passion slave

Aurélie Courion et Raphaël Epstein (piano à quatre mains) explorent les œuvres des compositeurs française ; Fauré, Debussy, Ravelle et Bizet, ainsi que celles des plus romantiques de Brahms et Tchaïkovski. Ce récital met en valeur la virtuosité, la finesse et la richesse émotionnelle du piano à quatre mains, entre élégance, ferveur et poésie.

– 22h15 Coïncidence Musique improvisée et explorations contemporaines

Alex Nadzharov transforme le piano en espace de création, mêlant influences historiques, jazz et électronique, pour une performance où la musique devient expérience sensorielle et expérimentale.

Buvette et restauration sur place .

Salle Roger Treillé 43 Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00

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English : Printemps du Grand Sénonais Nuit des pianos

L’événement Printemps du Grand Sénonais Nuit des pianos Paron a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais