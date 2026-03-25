Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA Châlons-sur-Vesle
Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA Châlons-sur-Vesle mercredi 3 juin 2026.
Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA
Sablière de Châlons-sur-Vesle Châlons-sur-Vesle Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Sablière de Châlons-sur-Vesle
En famille, apprenez-en plus sur la géologie et les fossiles de façon ludique et amusante.Tout public
En famille, apprenez-en plus sur la géologie et les fossiles de façon ludique et amusante avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. .
Sablière de Châlons-sur-Vesle Châlons-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72
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English : Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA
Châlons-sur-Vesle sandpit
Learn about geology and fossils in a fun, family-friendly way.
L’événement Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA Châlons-sur-Vesle a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne