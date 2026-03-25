Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA

Sablière de Châlons-sur-Vesle Châlons-sur-Vesle Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Sablière de Châlons-sur-Vesle

En famille, apprenez-en plus sur la géologie et les fossiles de façon ludique et amusante.Tout public

En famille, apprenez-en plus sur la géologie et les fossiles de façon ludique et amusante avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. .

Sablière de Châlons-sur-Vesle Châlons-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72

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English : Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA

Châlons-sur-Vesle sandpit

Learn about geology and fossils in a fun, family-friendly way.

L’événement Printemps du Patrimoine Récré nature par le CENCA Châlons-sur-Vesle a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne