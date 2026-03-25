Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon

Château de Lignon Lignon Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

En lien avec les Amis d’Outines et les propriétaires du Château, venez découvrir les métiers qui font vivre le patrimoine couvreur, maçon, menuisier ou forgeron. .

Château de Lignon Lignon 51290 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72

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English : Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon

L’événement Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon Lignon a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne