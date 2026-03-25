Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon Lignon
Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon Lignon samedi 25 avril 2026.
Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon
Château de Lignon Lignon Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
En lien avec les Amis d’Outines et les propriétaires du Château, venez découvrir les métiers qui font vivre le patrimoine couvreur, maçon, menuisier ou forgeron. .
Château de Lignon Lignon 51290 Marne Grand Est +33 3 26 97 81 72
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L’événement Printemps du Patrimoine Village des Métiers Château de Lignon Lignon a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne