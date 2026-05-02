Printemps du sport & de la culture – Miami vibes, Skatepark Concorde, Miramas

Printemps du sport & de la culture – Miami vibes Samedi 2 mai, 14h00 Skatepark Concorde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Miami vibes

Samedi 2 mai • 14h-18h

Skatepark Concorde

* ROLLER * SKATE * TROTINETTE *

* BALADE À VÉLO * DANSE HIPHOP *

* FRESQUE EN RÉALITÉ VIRTUELLE *

Dans le cadre du printemps du sport & de la culture, viens vivre un après-midi 100% Miami vibes au Skatepark Concorde de 14h à 18h entre glisse, créativité et culture urbaine. Roller, skate et trottinette pour faire chauffer le bitume, danse hip-hop pour ambiancer le skatepark, fresque en réalité virtuelle pour s’immerger dans la culture urbaine, et balades cyclistes dans le cadre de Mai à Vélo pour découvrir les voies vertes de la ville.

Départ de la balade à vélo : 14h au Skatepark

Parcours : Au départ du Skate Parc – Chemin du Coup Perdu – Rue Simian Jauffret – Rue Curie – Rue Stephenson – Rue sans nom (dite Sauvaire ou Lang) – Passage sur Canal de Craponne – Chemin de la Péronne – Allée des platanes – Rue de la Quenouille – Boulevard d’Espagne – Boulevard de l’Olympie – Boulevard Saint Exupéry – Avenue Saint Exupéry – Avenue république – Rue Colbert – Rue Lamartine – Route des Chirons – Chemin du coup perdu – Skate Parc

Durée : 40 – 50 minutes de balade

Enfants accompagnés des parents obligatoirement.

Inscription sortie à vélo : https://forms.cloud.microsoft/e/TwckL5Y8mm

(Pour accéder au formulaire faites : clic droit – ouvrir le lien)

Rejoins-nous, ça va rouler !

Partenaires : VC Miramas, Miramas cyclotourisme, SSMC Miramas, Triathlon Miramas, Roller slide, 1001 danses, dispositif Mai à Vélo.

Retrouvez tout le programme du Printemps du sport & de la culture ici : https://www.miramas.fr/actualites/printemps-du-sport-et-de-la-culture

Skatepark Concorde Chemin du coup perdu, 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/TwckL5Y8mm »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/TwckL5Y8mm »}, {« link »: « https://www.miramas.fr/actualites/printemps-du-sport-et-de-la-culture »}]

RDV Samedi 2 mai • 14h-18h au skatepark Concorde à Miramas Un après-midi 100% Miami vibes entre sport, convivialité et culture urbaine.

Ville de Miramas