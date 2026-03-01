Prismes : exposition photo collective La Roche Paris
Dans le cadre du mois de la photo du 14e, un collectif d’occupant·es de La Roche organisent une exposition du 14 au 28 mars.
PRISMES explore la ville comme un espace de réinvention, où chaque photographe transforme le réel en une vision singulière. L’exposition interroge la photographie comme une machine de vision : un dispositif qui fragmente, démultiplie et révèle les strates invisibles de notre époque. A travers ces regards croisés, le réel se recompose en une mosaïque de perceptions, invitant le spectateur à interroger sa propre manière de voir le monde.
Artistes : Céline Alson, Karen Paulina Biswell, Yoann Bry, Valeria Faillace, Catherine Griss, Joaquín Rivera Riffo, Simon Ross, Marion Scemama, Cyrielle Thélot
Vernissage samedi 14 mars !
Horaires
Mercredi : 12h – 19h
Jeudi : 16h – 21h
Vendredi : 16h -19h
Samedi : 12h – 19h
Dimanche : 14h – 19h
Exposition photo collective à découvrir gratuitement à La Roche jusqu’au 28 mars.
Du samedi 14 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :
gratuit Tout public.
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
