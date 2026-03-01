Prismes : exposition photo collective La Roche Paris

Dans le cadre du mois de la photo du 14e, un collectif d’occupant·es de La Roche organisent une exposition du 14 au 28 mars.

PRISMES explore la ville comme un espace de réinvention, où chaque photographe transforme le réel en une vision singulière. L’exposition interroge la photographie comme une machine de vision : un dispositif qui fragmente, démultiplie et révèle les strates invisibles de notre époque. A travers ces regards croisés, le réel se recompose en une mosaïque de perceptions, invitant le spectateur à interroger sa propre manière de voir le monde.

Artistes : Céline Alson, Karen Paulina Biswell, Yoann Bry, Valeria Faillace, Catherine Griss, Joaquín Rivera Riffo, Simon Ross, Marion Scemama, Cyrielle Thélot

Vernissage samedi 14 mars !

Horaires

Mercredi : 12h – 19h

Jeudi : 16h – 21h

Vendredi : 16h -19h

Samedi : 12h – 19h

Dimanche : 14h – 19h

Affiche de l’exposition ; Crédits : Valeria Faillace

Exposition photo collective à découvrir gratuitement à La Roche jusqu’au 28 mars.

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



