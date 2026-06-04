Prison Breq’ Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Vendredi 17 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Evenement de quartier

Plusieurs associations du quartier Bréquigny s’associent pour animer la cour de la prison Jacques Cartier et ainsi faire découvrir ce lieu emblématique aux habitants.es des quartiers sud.

Au programme: basket, ateliers créatifs et scientifiques, taekwondo

Cadeau bonus: une exposition à découvrir sur place!

Avec la participation de :

CPB Bréquigny

Par Tout Artiste

Les P’tits Débrouillards

L’association Yeon Hap Dojan

Vendredi 17 juillet, de 15h à 21h

Ouverts à toutes et tous

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T21:00:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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