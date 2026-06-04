Prison Breq’ Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes
Prison Breq’ Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes vendredi 17 juillet 2026.
Prison Breq’ Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Vendredi 17 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Evenement de quartier
Plusieurs associations du quartier Bréquigny s’associent pour animer la cour de la prison Jacques Cartier et ainsi faire découvrir ce lieu emblématique aux habitants.es des quartiers sud.
Au programme: basket, ateliers créatifs et scientifiques, taekwondo
Cadeau bonus: une exposition à découvrir sur place!
Avec la participation de :
CPB Bréquigny
Par Tout Artiste
Les P’tits Débrouillards
L’association Yeon Hap Dojan
Vendredi 17 juillet, de 15h à 21h
Ouverts à toutes et tous
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T21:00:00.000+02:00
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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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