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Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil

Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil lundi 1 juin 2026.

Adresse : 22 bis place de l'église

Ville : 44290 Conquereuil

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : 0 0

Conquereuil

Prix BD des jeunes lecteurs

22 bis place de l’église Conquereuil Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-06-01

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22 bis place de l’église Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire   l.lefevre@conquereuil.fr

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L’événement Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44

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