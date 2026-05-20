Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil
Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil lundi 1 juin 2026.
Conquereuil
Prix BD des jeunes lecteurs
22 bis place de l’église Conquereuil Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-06-01
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22 bis place de l’église Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire l.lefevre@conquereuil.fr
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L’événement Prix BD des jeunes lecteurs Conquereuil a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44