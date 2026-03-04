Prix du Jeune Écrivain – Poésie et Violoncelle, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque

Prix du Jeune Écrivain – Poésie et Violoncelle Mercredi 25 mars, 20h00 TerraViva – Espace socioculturel Haute-Garonne

Billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00

Portée par la forte présence scénique des deux artistes et l’écriture brute et énergique de Rim Battal, Je me regarderai dans les yeux crée une expérience immersive faite de moments d’écoute exceptionnels.Cette alliance vise à créer une expérience immersive où les récits poétiques de Rim Battal et les textures sonores de Lola Malique entrent en dialogue. Organisée par le PJE, Muret accueillera entre les 21 et 29 mars 2026, la 5e édition de la Semaine littéraire. A l’honneur cette année : la scène littéraire suisse. Fidèle à la tradition du PJE, des voix francophones à découvrir se mêleront à celles d’auteur·ice·s confirmé·e·s. Au programme : lectures musicales, spectacles, rencontres en médiathèques, librairies et lieux culturels, ateliers d’écriture, tables rondes et dédicaces

TerraViva – Espace socioculturel Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie https://www.venerque.fr/espace-socio-culturel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/association-prix-du-jeune-ecrivain-je-me-regarderai-dans-les-yeux »}] https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/association-prix-du-jeune-ecrivain-je-me-regarderai-dans-les-yeux

La poétesse et romancière Rim Battal et la violoncelliste et compositrice Lola Malique s’associent pour une collaboration artistique. Poésie Violoncelle