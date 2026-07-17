Prix Escoubiac – Fondation des Treilles, Fondation des Treilles, Tourtour

Informations pratiques

Prix Escoubiac – Fondation des Treilles 1 mars – 6 juillet 2027 Fondation des Treilles Var

La résidence n’est pas ouverte aux visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T09:00:00+01:00 – 2027-03-01T20:00:00+01:00

Fin : 2027-07-06T09:00:00+02:00 – 2027-07-06T20:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie (1826-2026), la Fondation des Treilles propose un projet éditorial qui met en dialogue mémoire, territoire et contemporanéité.

Développé dans le cadre du Prix Escourbiac – Fondation des Treilles, ce projet d’édition place au centre le travail d’un photographe contemporain dont la recherche visuelle interroge la Méditerranée comme espace de circulation et de dialogue. Par le biais d’une résidence et d’un accompagnement éditorial, un photographe est invité à travailler sur une sélection de ses œuvres, afin de la publier sous l’égide de la maison d’édition Odyssée et de l’imprimerie Escourbiac.

Visant à soutenir le travail autour d’une publication monographique, le Prix constitue une forme concrète de soutien à la création contemporaine, à la valorisation de l’image comme outil de narration et de mémoire, et à la diffusion éditoriale de la photographie en tant qu’objet culturel et artistique. Les lauréats des éditions précédentes : Francine Cathelain, Jeanne Taris et Delphine Warin.

La résidence qui l’accompagne offre au photographe un temps et un cadre de travail pour mener à bien et dans les meilleures conditions la sélection des œuvres et la postproduction des images. Par la diffusion dans des contextes de rencontres, ateliers et présentations publiques, le Prix Escourbiac – Fondation des Treilles contribue à la reconnaissance du livre photographique comme une forme d’expression à part entière, où la pensée visuelle dialogue avec la conception éditoriale.

Fondation des Treilles Tourtour Tourtour 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.fondationdestreilles.com/la-fondation-des-treilles/ Fondée en 1981 à Tourtour (Var) sous l’impulsion d’Anne Gruner-Schlumberger, la Fondation des Treilles est née d’une conviction forte : arts et sciences sont essentiels à toute société et doivent disposer d’un lieu propice à leur développement. Aujourd’hui, la Fondation accueille chercheurs, artistes et auteurs dans le cadre de séminaires, résidences et ateliers de recherche. Ses missions principales sont d’instituer un centre d’études et de recherches en sciences, lettres et arts, d’encourager la création sous toutes ses formes, et de promouvoir la réflexion ainsi que les travaux interdisciplinaires. Pas ouvert au public.

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie (1826-2026), la Fondation des Treilles propose un projet éditorial qui met en dialogue mémoire, territoire et contemporanéité.

© Dominique Laugé