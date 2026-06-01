Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette, Musée Joseph Déchelette, Roanne

Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette Samedi 13 juin, 14h00 Musée Joseph Déchelette Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Le musée Joseph Déchelette accueille la remise du 6e Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette, distinction biennale dotée de 10 000 € qui récompense la recherche doctorale d’un jeune archéologue en protohistoire européenne.

Créé en 2016 à l’initiative de l’association Joseph Déchelette, le prix rassemble un jury international et une douzaine de partenaires institutionnels européens.

À partir de 14h, la bibliothèque du musée accueille la cérémonie de remise du prix, suivie à 15h de la conférence du lauréat puis d’un moment convivial dans le jardin du musée. En parallèle, de 14h à 18h, le musée ouvre ses portes au grand public avec des visites commentées et un atelier de pratique artistique autour de l’exposition Au fil du trait.

Musée Joseph Déchelette 22 Rue Anatole France, 42300 Roanne, France Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477236877 https://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html

Le musée Joseph Déchelette accueille la remise du 6e Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette, distinction biennale dotée de 10 000 € qui récompense la recherche doctorale d’un jeune archéologue…

© Musée Déchelette