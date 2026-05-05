Prix Jeunesse 2026 : 10 ans d’engagement en faveur de la jeunesse !, Bateau Genève, Genève

Prix Jeunesse 2026 : 10 ans d’engagement en faveur de la jeunesse ! 7 et 8 mai Bateau Genève

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T00:30:00+02:00

Le Prix Jeunesse fête ses 10 ans!

Depuis 2017, le Prix Jeunesse a pour vocation de valoriser et de distinguer l’engagement des jeunes ainsi que celui de toutes les personnes qui œuvrent en faveur de la jeunesse à Genève. Organisé conjointement par le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) et le Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE), il récompense d’une part les jeunes de 15 à 25 ans engagé-es à Genève dans la catégorie « Une jeunesse qui s’engage », et d’autre part les plus de 25 ans qui portent des projets en faveur des jeunes du canton, dans la catégorie « Un engagement en faveur de la jeunesse ».

Les 10 projets nominés

Les 10 projets nominés sont disponibles sur le site du Prix Jeunesse: https://prixjeunesse-ge.ch/edition-2026/.

Les 10 nominé-es pourront prétendre au Prix du Public, doté de 1’000 chf, attribué à l’issue d’un vote en ligne ouvert à la population jusqu’au 26 avril 2026. Le Prix du Jury, doté de 1’500 CHF, sera attribué par un comité composé de huit expert-es et jeunes engagé-es du canton.

La cérémonie du 7 mai 2026

La cérémonie qui récompensera les lauréat-es de chaque catégorie aura lieu le jeudi 7 mai à 19h au Bateau Genève. A 20h45 la soirée sera ouverte au public et se poursuivra avec les concerts de Rama, Farès suivi de la présence de la DJ Amobea. La soirée se terminera aux alentours de 00:30.

Bateau Genève Quai Gustave-ADOR 1, 1207 Genève Genève +41 22 736 07 75 http://www.bateaugeneve.ch [{« type »: « email », « value »: « info@prixjeunesse-ge.ch »}] [{« link »: « https://prixjeunesse-ge.ch/edition-2026/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/social/bateau-geneve/

Le Prix Jeunesse fête cette année ses 10 ans le jeudi 7 mai au Bateau Genève à 19h. La cérémonie récompensera des jeunes engagé-es ainsi que des personnes engagées en faveur de la jeunesse à Genève.

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