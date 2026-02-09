Procès fictif à la Cour d’Appel Cour d’Appel de Limoges Limoges
Procès fictif à la Cour d’Appel Cour d’Appel de Limoges Limoges jeudi 5 mars 2026.
La Cour d’Appel organise, dans le cadre d’un partenariat avec la Faculté de Droit et de Sciences Economiques, un procès fictif dans la salle des assises.
Certains choix procéduraux ont dû être opérés. Le scénario n’est pas inspiré de faits réels. Tout ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite.
Inscription gratuite auprès des organisateurs (par mail). .
