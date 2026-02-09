Procès fictif à la Cour d’Appel Cour d’Appel de Limoges Limoges

Procès fictif à la Cour d’Appel

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

La Cour d’Appel organise, dans le cadre d’un partenariat avec la Faculté de Droit et de Sciences Economiques, un procès fictif dans la salle des assises.

Certains choix procéduraux ont dû être opérés. Le scénario n’est pas inspiré de faits réels. Tout ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite.

Inscription gratuite auprès des organisateurs (par mail). .

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.ca-limoges@justice.fr

