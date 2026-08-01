Producteurs en Famille Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise Les Miels d’Hector et Paul Fère-Champenoise

Informations pratiques

Fère-Champenoise

Producteurs en Famille Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise

Les Miels d’Hector et Paul 488 Rue du Mal de Lattre de Tassigny Fère-Champenoise Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Le mercredi 26 août 2026 à partir de 14h30, l’Office de tourisme de Sézanne et sa région vous invite à l’aimation Producteurs en famille, à la découverte des Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise.Tout public

Le mercredi 26 août 2026 à partir de 14h30, l’Office de tourisme de Sézanne et sa région vous invite à une nouvelle rencontre Producteurs en famille, à la découverte des Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise.

Aux côtés de Cyrille, apiculteur passionné, plongez dans l’univers fascinant des abeilles et découvrez les secrets du métier d’apiculteur. Au programme visite des ruches, explications sur le travail des abeilles et les étapes de fabrication du miel.

La visite se terminera par une dégustation des produits, pour savourer toute la richesse et les saveurs du terroir.

Une belle sortie à vivre en famille pour apprendre, observer… et éveiller sa curiosité au cœur de la nature. .

Les Miels d’Hector et Paul 488 Rue du Mal de Lattre de Tassigny Fère-Champenoise 51230 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Producteurs en Famille Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise

On Wednesday, August 26, 2026, starting at 2:30 p.m., the Sézanne and Region Tourist Office invites you to the “Producteurs en famille” event, where you can discover the honeys of Hector and Paul in Fère-Champenoise.

L’événement Producteurs en Famille Miels d’Hector et Paul à Fère-Champenoise Fère-Champenoise a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Sézanne et sa région