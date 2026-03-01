Produisez vos propres plants : en mars, la technique du repiquage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Dans la continuité de l’atelier « semis sous abris » de février, retrouvons nous pour s’exercer à la technique de l’éclaircissage et du repiquage des semis. Une manière de produire vos propres plants de A à Z !

Les pots réalisés pourront être emportés par les participants ou laissés en jauge à la Maison du Jardinage et du Compostage en fonction des possibilités de stockage, pour une plantation en pleine terre après le 15 mai afin de suivre tout le processus de production des plants.

Atelier pratique pour tout savoir sur les gestes techniques de l’éclaircissage et du repiquage des plantes potagères semées à l’intérieur en février.

Le vendredi 13 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



