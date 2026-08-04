UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Programmation des concerts du mois d’août Le Bistrot de Bourgenay Le Bistrot de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire

mercredi 5 août 2026 · Le Bistrot de Bourgenay · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Bistrot de Bourgenay
Adresse
Carrefour de la Croisée
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Programmation des concerts du mois d’août Le Bistrot de Bourgenay

Le Bistrot de Bourgenay Carrefour de la Croisée Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :
2026-08-05

  .

Le Bistrot de Bourgenay Carrefour de la Croisée Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 87 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Programmation des concerts du mois d’août Le Bistrot de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)