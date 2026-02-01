Programmation: Les Vendredis de l’Arlequin 71 rue de Belfort (Restaurant l’Arlequin) Vieux-Charmont

Programmation: Les Vendredis de l’Arlequin

71 rue de Belfort (Restaurant l’Arlequin) 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-02-13

Tous les 15 jours (TOUTES LES SEMAINES EN ÉTÉ), les vendredis, la convivialité et la gourmandise sont au rendez-vous à l’Arlequin.

Passez une soirée en compagnie de chanteurs, de magiciens ou encore d’artistes de cirque pour un diner spectacle original.

Pour accompagner le spectacle l’Arlequin vous propose la cuisine de notre chef Olivier.

Info Importante lors des Vendredis de l’Arlequin, l’offre de plats est limitée. Une carte spéciale et simplifiée est mise en place ou un repas à menu unique est proposé.

À savoir L’entrée des diners-Spectacles est gratuite. Les prix des entrées, des plats, des pizzas et des desserts sont majorés lors des soirées musicales. Toutes les majorations sont affectées uniquement à la rémunération des artistes afin de continuer à pouvoir vous proposer des spectacles de qualité.

La réservation est conseillée.

Programmation 2026

– 13 février Ad’Line avec Nataly, chansons d’amour

– 20 février Les Standardistes, tendances piano bar

– 6 mars Cabaret parisien avec Nataly, repas unique

– 20 mars Marie avec Nataly, chansons françaises des années 80

– 27 mars Jean-Jacques Ellimac, soirée Jean-Jacques Goldman

– 10 avril Mama White et Nataly, un siècle de chansons françaises

– 24 avril Fabian, show Johnny .

71 rue de Belfort (Restaurant l’Arlequin) 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65

