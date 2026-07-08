Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains
dimanche 12 juillet 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Programmation Off
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-12
Sous réserve de modification éventuelle.
DIMANCHE 12 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !
MERCREDI 15 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !
JEUDI 16 JUILLET / 21H
Surprise Effect
Un concentré d’énergie, mêlant breakdance et interaction avec le public.
VENDREDI 17 JUILLET / 21H30
Zanzibar (Jonglerie)
Zanzibar, jongleur, équilibriste et comédien.
DIMANCHE 19 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public ! .
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programmation Off
L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Exposition de sculptures et peintures Maison Louis David Andernos-les-Bains 8 juillet 2026
- Marché de nuit Andernos-les-Bains 8 juillet 2026
- Salty Yoga sur la plage du Bétey Plage du Bétey Andernos-les-Bains 9 juillet 2026
- Immersion visuelle et quizz en famille Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 9 juillet 2026
- Spectacle L’arbre bleu et autres écorces Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 9 juillet 2026