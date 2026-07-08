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Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

dimanche 12 juillet 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains

Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Place Louis David
Adresse
Esplanade de la Jetée
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Programmation Off

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-12

Sous réserve de modification éventuelle.

DIMANCHE 12 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !

MERCREDI 15 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !

JEUDI 16 JUILLET / 21H
Surprise Effect
Un concentré d’énergie, mêlant breakdance et interaction avec le public.

VENDREDI 17 JUILLET / 21H30
Zanzibar (Jonglerie)
Zanzibar, jongleur, équilibriste et comédien.

DIMANCHE 19 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !   .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Programmation Off

L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains

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