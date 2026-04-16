Écouves

Programme animations Station de Trail®

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-25

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-04-25

Du 25 avril au 8 novembre, la CUA va y organiser de nombreuses animations entièrement gratuites, adaptées à votre forme et vos envies.

Élaboré en partenariat avec les associations locales, le programme compte 35 rendez-vous sportifs [initiations à la marche nordique, au trail, au VTT mais aussi au vétathlon, renforcement musculaire adapté à la pratique du trail], ludiques [construction de cabanes, jeu de rôle et jeu d’exploration autour des œuvres de Gustave Courbet en lien avec l’exposition Gustave Courbet.

Une nature engagée présentée au musée des Beaux-arts et de la Dentelle à Alençon du 7 juillet 2026 au 3 janvier 2027] et nature [randos ânes, nature, patrimoine, découverte des champignons comestiblkes et tinctoriaux ou encore une opération “Ramasse tes déchets” en partenariat avec le service Déchets et Propreté de la CUA].

D’un après-midi récréatif en famille au défi sportif, chacun pourra y trouver ce qui lui convient. .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme animations Station de Trail®

L’événement Programme animations Station de Trail® Écouves a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CUA ALENCON