Programme de Court-métrages, Cinéma Le Rex, Châtenay-Malabry

Programme de Court-métrages Lundi 16 février, 20h30 Cinéma Le Rex Hauts-de-Seine

Tari unique de 5,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T22:30:00+01:00

Découvrez sur grand écran les 4 fictions, les 3 animations et les 3 documentaires nommés pour les César 2026 et faîtes vos pronostics !

Cette année encore, l’Académie des César en collaboration avec l’Agence du Court Métrage, propose la diffusion dans votre salle de cinéma des courts métrages nommés pour les César 2026. Ces courts métrages sont réunis en deux programmes, projetés avant le jour de la Cérémonie des César au cours de laquelle seront révélés les trois courts métrages lauréats.

Cinéma Le Rex 364 avenue de la Division Leclerc Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lerex-chatenaymalabry.fr/ »}]

