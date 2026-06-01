Programme de la Semaine du Logement des Jeunes à Coutances, Lieux différents suivant les animations, Coutances
Programme de la Semaine du Logement des Jeunes à Coutances, Lieux différents suivant les animations, Coutances lundi 1 juin 2026.
Programme de la Semaine du Logement des Jeunes à Coutances 1 – 5 juin Lieux différents suivant les animations Manche
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T16:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Organisé par le CLLAJ du Pays de Coutances
Lieux différents suivant les animations Coutances Coutances 50200 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « cllaj@ccas.coutances.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 46 08 67 »}]
Du 1er au 5 juin : Ateliers logement, cuisine, temps conviviaux… logement cuisine
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