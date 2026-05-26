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Coup de coeur surprise Coutances

Coup de coeur surprise Coutances

Coup de coeur surprise Coutances vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 24 Rue Saint-Maur

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif :

Coutances

Coup de coeur surprise

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:15:00
fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Dernière séance de la saison des Coup de Cœur Surprise de l’AFCAE !   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

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English : Coup de coeur surprise

L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme

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