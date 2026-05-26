Coup de coeur surprise Coutances
Coup de coeur surprise Coutances vendredi 5 juin 2026.
Coutances
Coup de coeur surprise
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:15:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Dernière séance de la saison des Coup de Cœur Surprise de l’AFCAE ! .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Coup de coeur surprise
L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme
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