Coutances

Coup de coeur surprise

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:15:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dernière séance de la saison des Coup de Cœur Surprise de l’AFCAE ! .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Coup de coeur surprise

L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme