Petite boucle, grandes histoires Coutances
Petite boucle, grandes histoires Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Petite boucle, grandes histoires
Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Embarquez à bord du Waylibus (vélo-bus) pour une balade commentée de 30 minutes à la découverte de l’histoire et de l’architecture de Coutances, par un guide-conférencier. .
Place du Parvis Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Petite boucle, grandes histoires
L’événement Petite boucle, grandes histoires Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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