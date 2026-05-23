Coutances

Petite boucle, grandes histoires

Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Embarquez à bord du Waylibus (vélo-bus) pour une balade commentée de 30 minutes à la découverte de l’histoire et de l’architecture de Coutances, par un guide-conférencier. .

Place du Parvis Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Petite boucle, grandes histoires

L’événement Petite boucle, grandes histoires Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme