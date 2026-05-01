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Programme de mai > Médiathèque Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes

Programme de mai > Médiathèque Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes

Programme de mai > Médiathèque Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Torigni-sur-Vire

Adresse : 23 Rue Danican

Ville : 50160 Torigny-les-Villes

Département : Manche

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Torigny-les-Villes

Programme de mai > Médiathèque

Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-13

Retrouvez les différentes activités proposées par la médiathèque de Torigny-Les-Villes !   .

Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 73 15 

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English : Programme de mai > Médiathèque

L’événement Programme de mai > Médiathèque Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô

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