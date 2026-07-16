Programme des animations en pays de Retz, Nouvelle Maison de l’Histoire, La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

Programme des animations en pays de Retz 19 et 20 septembre Nouvelle Maison de l’Histoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:29:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le territoire du Pays de Retz historique s’anime avec un programme exceptionnel : plus de 130 animations gratuites et accessibles à tous, réparties sur l’ensemble du territoire.

Coordonné par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz et la Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR), soutenu par Nantes Métropole, ce week-end est l’occasion idéale de partir à la rencontre de notre patrimoine local porté par des associations, communes, propriétaires privés et institutions.

Retrouvez toutes les animations des journées européennes du patrimoine via cette carte :

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Retrouvez toutes les animations des JEP également sur notre brochure en ligne ou dans les offices de tourisme :

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À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le territoire du Pays de Retz historique s’anime avec un programme exceptionnel.

©Yohan Gaborit