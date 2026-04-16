Programme d’événements en Avril à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu
Programme d’événements en Avril à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu jeudi 16 avril 2026.
Saulieu
Programme d’événements en Avril à la Micro-Folie de Saulieu
Place Monge Micro-Folie, Espace culturel Sallier SAULIEU Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-18 2026-04-22
Demandez le programme mois d’avril à la Micro-Folie de Saulieu !
Tournois Switch Sport Intergénérationnel Vendredi 10 avril à 14h30
En association avec l’antenne Parkinson Saulieu-Morvan. Ouvert à tous !
Atelier photos Tableau Vivant Jeudi 16 Avril à 15h
Proposée par Pierre Straumann, à partir de 6 ans
(Les participants seront pris en photos, possibilité de repartir avec les tirages)
Diffusion d’un documentaire en partenariat avec ARTE Samedi 18 Avril à 10h30 Les secrets de Toutankhamon
Durée 1h30
Atelier bricolage Vitraux de Notre Dame Mercredi 22 Avril à 14h30
à partir de 7 ans viens créer ton vitrail et apprendre comment on les fabriques !
Gratuit, sur réservation
03.80.64.18.34
mediathequesallier.saulieu@gmail.com
Espace culturel Sallier, 2 Place Monge 21210 Saulieu
Évènement supplémentaire se déroulant à l’Espace Culturel
Sallier Atelier Croquis modèle vivant le Jeudi 16 avril à 18h proposée par Pierre Straumann .
Place Monge Micro-Folie, Espace culturel Sallier SAULIEU Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
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English : Programme d’événements en Avril à la Micro-Folie de Saulieu
L’événement Programme d’événements en Avril à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-04-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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