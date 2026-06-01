Programme du mercredi 10 juin du Festival du mieux manger

Un après-midi à la Ferme de Paris, 12e

De 13 h 30 à 17 h : Venez découvrir les animations proposées par la Ferme de Paris : initiation aux nouvelles légumineuses, aux fruits et légumes de saisons, ou participation au nourrissage des animaux. Des dégustations seront proposées, ainsi qu’un marché de légumes bio. C’est un rendez-vous festif et familial parisien autour de l’alimentation et de l’agriculture durables.

Programme complet de la Ferme de Paris

A l’Académie du climat, Paris Centre

EXPOSITION VISUELLE ET SONORE | À la rencontre de l’élevage paysan francilien

De 11 h à 23 h 30, du samedi 6 au dimanche 14 juin 2026 : vous aurez l’occasion de voir des photographies racontant le quotidien du monde paysan, les gestes techniques (tonte, traite, nourrissage…), mais aussi le cadre de vie des animaux (plein air, mise bas…). Vous pourrez aussi entendre les portraits des éleveur.euse et de leurs fermes, des indications sur leur installation, leurs débouchés, les récits de leurs parcours et leur vision du métier… Le tout dans une ambiance sonore immersive vous invitant à vous projeter, l’espace de quelques instants, sur une ferme de votre territoire. Cette exposition est proposée par Abiosol et Radio RapTz

Plus de détails sur le site de l’Académie du Climat

TABLE RONDE | Les labels alimentaires et leurs impacts sur la biodiversité

De 18 h 30 à 20 h 30 : Ces temps d’échanges sont destinés aux décideurs, aux professionnels des milieux agricoles, aquacoles et marins, aux collectivités territoriales ainsi que toute personne intéressée par les systèmes alimentaires et leurs impacts sur l’environnement. À cette occasion seront livrées les conclusions d’une étude réalisée par l’INRA et l’ifremer sur l’impact de ces labels alimentaires sur la biodiversité.

Plus de détails sur le site de l’Académie du Climat

Inscription conseillée

EXPOSITION | La démocratie alimentaire

De 11 h à 23 h 30, ​proposé par Yes We Camp et VRAC : une fresque réalisée par un collectif d’habitants du quartier de Charles Hermite dans le 18ème, et leur participation à une démarche de démocratie alimentaire conduite par VRAC dans ce quartier. ​

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE | Les lieux ressources de l’alimentation durable et solidaire​

De 11 h à 23 h 30​, du mercredi 10 juin au dimanche 14 juin, dans l’Académie du climat

De 12 h 30 à 18 h 30, le dimanche 14 juin​, sur la place Baudoyer (4e)

Vous serez amené à co-créer une cartographie participative de Paris en grand format.

Chacun sera invité à partager ses adresses pour s’approvisionner, cultiver et manger de façon durable et solidaire à Paris. ​ Cette carte sera installée dans la Buvette de l’Académie du climat, avec la possibilité de recenser et d’enrichir en direct avec des projets et initiatives qui impactent notre manière de produire, distribuer et partager l’alimentation à Paris et proche banlieue. Vous connaissez un lieu ou une initiative qui pourrait apparaitre ici ? Ajoutez-le à la carte.

Organisé par Yes We Camp avec le soutien de la Coordination des acteurs de l’aide alimentaire de Paris Centre.​

ÉCHANGES avec l’association Micro-Ressources sur les cuisines contributives mises en place par la Ville de Mexico city

De 18 h 30 à 19 h 30 : Mieux comprendre les notions de droit à l’alimentation et souveraineté alimentaire grâce au reportage photo-documenté sur les “cuisines contributives” COMEDORES, mises en place par la Ville de Mexico city via son programme COMEDORES PARA IL BIENESTAR dans un pays où l’accès à l’alimentation est un droit fondamental inscrit dans la Constitution.​

Intervenants : Amina Jankovic / Angélique Pagnon . Organisé par Yes We Camp avec Micro Ressources. ​

ATELIER | Fabriquez vos confitures avec des fruits de saison

De 17 h 30 à 19 h 30 : Cet atelier vise à sensibiliser à la valorisation des fruits locaux et de saison. L’initiation à la fabrication de confitures se fait en petit groupe dans un esprit convivial et de partage.

Et Kostas vous révèle tous ses secrets afin de refaire vos préparations chez vous et continuer à vous régalez.

Les fruits gaspillés, c’est fini !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire

Durant une semaine, le Festival du mieux manger est le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris. Le 10 juin vous sont proposés : à la Ferme de Paris, des animations pour toute la famille ; à l’Académie du Climat, des ateliers participatifs et des échanges avec des professionnels.

Le mercredi 10 juin 2026

de à

gratuit

Certains évènements sont sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-10T00:00:00+02:00_2026-06-10T23:59:00+02:00



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