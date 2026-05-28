Programme juin au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement
Programme juin au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement lundi 1 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Programme juin au Vig’s
Lundi 1er juin 2026 à partir de 21h.
Spectacle Sofiane Soch.
Du mardi 2 au mercredi 3 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
Deux séances avec Gad et friends.
Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30.
Spectacle Tristan Lucas.
Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions avec
à 20h Montreux comedy
à 21h30 Comedies Babies.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.
Lundi 8 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gatés.
Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Julien Vinh.
Jeudi 11 juin 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.
Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.
Lundi 15 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gâtés.
Mardi 16 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou.
Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h30.
Spectacle Ethan Lallouz.
Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
19h30 Comedy club jeudi
21h Spectacle Amy London.
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.
Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
18h30 Comedy club Vig’s
20h Bosso and friends
21h30 Comedy club Vig’s.
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.
Mardi 23 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou (complet).
Mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Comedy club Vig’s.
Jeudi 25 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
19h30 Mélanie, Emilie et Alba
21h Merwan et Achraf.
Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s 2 sessions.
Samedi 27 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions qui se suivent.
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.
Lundi 29 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gâtés.
Mardi 30 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 21:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23
Programme du mois de juin
Programme du mois de juin, qui offre une bonne dose de rigolade, avec les Gatés et de nombreux guests ! .
Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
June program
L’événement Programme juin au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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