Programme juin au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Programme juin au Vig’s

Lundi 1er juin 2026 à partir de 21h.

Spectacle Sofiane Soch.

Du mardi 2 au mercredi 3 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.

Deux séances avec Gad et friends.

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30.

Spectacle Tristan Lucas.

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions avec

à 20h Montreux comedy

à 21h30 Comedies Babies.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions.

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h.

Comedy club dimanche.

Lundi 8 juin 2026 de 20h30 à 21h30.

Les gatés.

Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h.

Une heure avec Julien Vinh.

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions.

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 19h.

Comedy club dimanche.

Lundi 15 juin 2026 de 20h30 à 21h30.

Les gâtés.

Mardi 16 juin 2026 de 21h à 22h.

Une heure avec Bedou.

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h30.

Spectacle Ethan Lallouz.

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.

19h30 Comedy club jeudi

21h Spectacle Amy London.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

18h30 Comedy club Vig’s

20h Bosso and friends

21h30 Comedy club Vig’s.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.

Comedy club dimanche.

Mardi 23 juin 2026 de 21h à 22h.

Une heure avec Bedou (complet).

Mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 21h30.

Comedy club Vig’s.

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.

19h30 Mélanie, Emilie et Alba

21h Merwan et Achraf.

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s 2 sessions.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions qui se suivent.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 19h.

Comedy club dimanche.

Lundi 29 juin 2026 de 20h30 à 21h30.

Les gâtés.

Mardi 30 juin 2026 de 21h à 22h.

Une heure avec Bedou. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 21:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23

Programme du mois de juin

Programme du mois de juin, qui offre une bonne dose de rigolade, avec les Gatés et de nombreux guests ! .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

June program

L’événement Programme juin au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille