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Programme juin au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Programme juin au Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement lundi 1 juin 2026.

Lieu : Le Vig's

Adresse : 15 Quai de Rive-Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Marseille 7e Arrondissement

Programme juin au Vig’s

Lundi 1er juin 2026 à partir de 21h.
Spectacle Sofiane Soch.

Du mardi 2 au mercredi 3 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
Deux séances avec Gad et friends.

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30.
Spectacle Tristan Lucas.

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions avec
à 20h Montreux comedy
à 21h30 Comedies Babies.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.

Lundi 8 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gatés.

Mercredi 10 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Julien Vinh.

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.

Lundi 15 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gâtés.

Mardi 16 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou.

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h30.
Spectacle Ethan Lallouz.

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
19h30 Comedy club jeudi
21h Spectacle Amy London.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
18h30 Comedy club Vig’s
20h Bosso and friends
21h30 Comedy club Vig’s.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.

Mardi 23 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou (complet).

Mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Comedy club Vig’s.

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h.
19h30 Mélanie, Emilie et Alba
21h Merwan et Achraf.

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s 2 sessions.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions qui se suivent.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 19h.
Comedy club dimanche.

Lundi 29 juin 2026 de 20h30 à 21h30.
Les gâtés.

Mardi 30 juin 2026 de 21h à 22h.
Une heure avec Bedou. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 21:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :
2026-06-01 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23

Programme du mois de juin
Programme du mois de juin, qui offre une bonne dose de rigolade, avec les Gatés et de nombreux guests !   .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

June program

L’événement Programme juin au Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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