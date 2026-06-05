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Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz samedi 13 juin 2026.

Lieu : Prohibido

Adresse : 48 Rue Luis Mariano

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 15 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une soirée hommage à la Soul Music au Prohibido Jazz Club
Le Prohibido vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de la Soul Music avec Tree In Your Pocket.
Depuis les années 60, les grandes figures de la Soul, d’Aretha Franklin à Otis Redding, de Stevie Wonder à Ray Charles, ont marqué l’histoire de la musique par leur puissance vocale et leur intensité émotionnelle.
Composé de trois membres du groupe en pleine ascension The SuperSoul Brothers, Tree In Your Pocket propose un format intimiste piano-voix qui remet l’émotion et le feeling au centre de l’expérience musicale.
Leur approche épurée permet de redécouvrir toute la profondeur, la sincérité et le groove de la Soul à travers des interprétations habitées et généreuses.
David Noel chant
Claire Rousselot-Paillez chant et basse
Julien Stantau piano

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz

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