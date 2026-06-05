Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Prohibido Biarritz samedi 13 juin 2026.
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une soirée hommage à la Soul Music au Prohibido Jazz Club
Le Prohibido vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de la Soul Music avec Tree In Your Pocket.
Depuis les années 60, les grandes figures de la Soul, d’Aretha Franklin à Otis Redding, de Stevie Wonder à Ray Charles, ont marqué l’histoire de la musique par leur puissance vocale et leur intensité émotionnelle.
Composé de trois membres du groupe en pleine ascension The SuperSoul Brothers, Tree In Your Pocket propose un format intimiste piano-voix qui remet l’émotion et le feeling au centre de l’expérience musicale.
Leur approche épurée permet de redécouvrir toute la profondeur, la sincérité et le groove de la Soul à travers des interprétations habitées et généreuses.
David Noel chant
Claire Rousselot-Paillez chant et basse
Julien Stantau piano
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Tree In Your Pocket Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz
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