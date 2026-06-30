Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz
dimanche 26 juillet 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Cocktails & musique live face à l’océan les soirées incontournables au bar éphémère La Vague Bleue, nouveau bar à champagne en partenariat avec Pommery
Saison musicale en bord de mer Arnaud Saubiette
Musique live pour accompagner apéritifs et cocktails dans une atmosphère conviviale et décontractée, avec l’océan en toile de fond.
Ces rendez-vous musicaux sont gratuits et ouverts à tous — l’occasion parfaite de savourer les beaux jours dans un cadre d’exception, avec sa vue imprenable sur l’océan, devient la scène d’artistes locaux.
Les visiteurs peuvent profiter d’un large choix de cocktails, de boissons fraîches et de plaisirs salés et sucrés.
L’ambiance musicale varie chaque semaine jazz, bossa nova, variétés françaises, swing, pour un moment suspendu dans un cadre
d’exception…
Les jours de beau temps, les concerts ont lieu en terrasse, au bord de la piscine panoramique. .
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00
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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar
L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz
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