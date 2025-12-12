Projection de Cocorico Auditorium de la Mairie Mourmelon-le-Grand

Projection de Cocorico

Auditorium de la Mairie 1 Rue de l’Église Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10 16:00:00

2026-03-10

Tout public

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! .

