Projection de Cocorico Auditorium de la Mairie Mourmelon-le-Grand
Projection de Cocorico Auditorium de la Mairie Mourmelon-le-Grand mardi 10 mars 2026.
Projection de Cocorico
Auditorium de la Mairie 1 Rue de l’Église Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:30:00
fin : 2026-03-10 16:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Tout public
Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! .
Auditorium de la Mairie 1 Rue de l’Église Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 08
English : Projection de Cocorico
L’événement Projection de Cocorico Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT de la Marne