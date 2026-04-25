PROJECTION DE FILM GRAND DUC, LES AILES DU SPHINX Bédarieux
PROJECTION DE FILM GRAND DUC, LES AILES DU SPHINX Bédarieux jeudi 18 juin 2026.
Bédarieux
PROJECTION DE FILM GRAND DUC, LES AILES DU SPHINX
Campotel des trois vallées Bédarieux Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Dans le cadre du Festival Un Bain de Nature 2ème édition
Nous vous proposons Grand Duc, Les ailes du sphinx un film de Denis Buhot et Alain Ravayrol au Campotel des 3 vallées à Bédarieux.
La présentation sera suivie par des échanges conviviaux sur le Grand Duc, sur la nature qui nous entoure et sur les activités du groupe local.
Dans le cadre du Festival Un Bain de Nature 2ème édition
Nous vous proposons Grand Duc, Les ailes du sphinx un film de Denis Buhot et Alain Ravayrol au Campotel des 3 vallées à Bédarieux.
La présentation sera suivie par des échanges conviviaux sur le Grand Duc, sur la nature qui nous entoure et sur les activités du groupe local. .
Campotel des trois vallées Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com
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English :
As part of the Festival Un Bain de Nature 2nd edition
We’re showing Grand Duc, Les ailes du sphinx , a film by Denis Buhot and Alain Ravayrol at the Campotel des 3 vallées in Bédarieux.
The presentation will be followed by convivial exchanges on the Grand Duc, the nature that surrounds us and the activities of the local group.
L’événement PROJECTION DE FILM GRAND DUC, LES AILES DU SPHINX Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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