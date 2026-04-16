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Projection de film La Porte du Der

Projection de film La Porte du Der mardi 21 avril 2026.

Adresse : Pôle socio-culturel

Ville : 52220 La Porte du Der

Département : Haute-Marne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Porte du Der

Projection de film

Pôle socio-culturel La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Tout public
Projection du film Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli   .

Pôle socio-culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Projection de film La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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