La Porte du Der

Projection de film

Pôle socio-culturel La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Tout public

Projection du film Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli .

Pôle socio-culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Projection de film La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne