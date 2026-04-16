Projection de film La Porte du Der
Projection de film La Porte du Der mardi 21 avril 2026.
La Porte du Der
Projection de film
Pôle socio-culturel La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Tout public
Projection du film Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli .
Pôle socio-culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Projection de film La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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