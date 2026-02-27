Projection de film L’Affaire Bojarsky Salle des Consuls Monflanquin

Projection de film L’Affaire Bojarsky

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film L’Affaire Bojarsky réalisé par Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l'Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English : Projection de film L’Affaire Bojarsky

The cinema section of MJC Monflanquin invites you to a screening of the film L’Affaire Bojarsky directed by Jean-Paul Salomé and starring Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.

Proposed by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

