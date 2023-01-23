Projection de films documentaires Le bourg Tailhac

Tailhac

Projection de films documentaires

Le bourg La Grange à Palabres Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-01

RDV à la Grange à Palabres tous les 1ers vendredis du mois ! Le programme est en construction permanente. N’hésitez pas à proposer des films. On vous attend nombreux et motivés pour soutenir l’aventure du film documentaire en milieu rural !

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Le bourg La Grange à Palabres Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

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English :

Meet us at the Grange à Palabres every 1st Friday of the month! The program is constantly evolving. Don?t hesitate to suggest films. We look forward to seeing many of you there to support the adventure of documentary film in rural areas!

L’événement Projection de films documentaires Tailhac a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier