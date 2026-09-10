Projection de films patrimoniaux aux Nonières, Mairie de Treschenu-Creyers, Treschenu-Creyers

Informations pratiques

Projection de films patrimoniaux aux Nonières Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Treschenu-Creyers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Projection de films anciens et exposition de photos patrimoniales des habitants

Mairie de Treschenu-Creyers hameau des Nonières 26410 Châtillon-en Diois Treschenu-Creyers 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Projection de films anciens et exposition de photos patrimoniales des habitants