AGENDA · Treschenu-Creyers
Projection de films patrimoniaux aux Nonières, Mairie de Treschenu-Creyers, Treschenu-Creyers
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Treschenu-Creyers · Treschenu-Creyers
Informations pratiques
Projection de films patrimoniaux aux Nonières Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Treschenu-Creyers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Projection de films anciens et exposition de photos patrimoniales des habitants
Mairie de Treschenu-Creyers hameau des Nonières 26410 Châtillon-en Diois Treschenu-Creyers 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Projection de films anciens et exposition de photos patrimoniales des habitants