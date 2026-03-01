Projection de photographies IUT Besançon-Vesoul Vaivre-et-Montoille
Projection de photographies IUT Besançon-Vesoul Vaivre-et-Montoille vendredi 6 mars 2026.
Projection de photographies
IUT Besançon-Vesoul Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Le photographe Fabrice Cahez vous présente les voiles du marais à travers une projection de ses photographies une soirée témoignage et une séance de dédicaces, organisée par la LPO entrée gratuite et sur réservation ! .
IUT Besançon-Vesoul Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 69 73 77 arthur.malchausse@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection de photographies
L’événement Projection de photographies Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-02-28 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL