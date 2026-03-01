Projection de photographies IUT Besançon-Vesoul Vaivre-et-Montoille

Projection de photographies

IUT Besançon-Vesoul Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Début : 2026-03-06 20:00:00

Le photographe Fabrice Cahez vous présente les voiles du marais à travers une projection de ses photographies une soirée témoignage et une séance de dédicaces, organisée par la LPO entrée gratuite et sur réservation ! .

IUT Besançon-Vesoul Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 69 73 77 arthur.malchausse@lpo.fr

