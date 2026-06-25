Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette mercredi 15 juillet 2026.

Arette

Projection documentaire Les toits de Paris en Seine

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Documentaire de Joël Daguerre

Partez à la découverte d’un Paris insolite à travers le regard de Joël Daguerre. Ce documentaire invite le spectateur à prendre de la hauteur pour explorer les toits parisiens, leurs histoires, leurs secrets et les paysages uniques qu’ils offrent au-dessus de la capitale.

Une projection proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un moment de découverte et d’évasion au cœur d’un patrimoine exceptionnel. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Projection documentaire Les toits de Paris en Seine

L’événement Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn