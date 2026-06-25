Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette
Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette mercredi 15 juillet 2026.
Arette
Projection documentaire Les toits de Paris en Seine
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Documentaire de Joël Daguerre
Partez à la découverte d’un Paris insolite à travers le regard de Joël Daguerre. Ce documentaire invite le spectateur à prendre de la hauteur pour explorer les toits parisiens, leurs histoires, leurs secrets et les paysages uniques qu’ils offrent au-dessus de la capitale.
Une projection proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un moment de découverte et d’évasion au cœur d’un patrimoine exceptionnel. .
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
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English : Projection documentaire Les toits de Paris en Seine
L’événement Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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