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Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette

Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette

Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Centre culturel Ambille
Adresse
7 rue Paul Ambille
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arette

Projection documentaire Les toits de Paris en Seine

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Documentaire de Joël Daguerre

Partez à la découverte d’un Paris insolite à travers le regard de Joël Daguerre. Ce documentaire invite le spectateur à prendre de la hauteur pour explorer les toits parisiens, leurs histoires, leurs secrets et les paysages uniques qu’ils offrent au-dessus de la capitale.

Une projection proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un moment de découverte et d’évasion au cœur d’un patrimoine exceptionnel.   .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Projection documentaire Les toits de Paris en Seine

L’événement Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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