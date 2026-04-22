Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette

Arette

Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’association Jazz à Oloron vous embarque dans un voyage musicale intimiste confortablement installés, vous découvrirez en qualité audiophile la programmation du Festival de Jazz à Oloron 2026. Une sélection multisupports (vinyle, cd, digital) des artistes invités cette année vous sera distillée par Paul Huyghe, programmateur de l’association.

A partir de 12 ans. Places limitées. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin

L’événement Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn