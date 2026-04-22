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Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette

Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette

Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Centre culturel Ambille

Adresse : 7 rue Paul Ambille

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Arette

Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

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Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin

L’événement Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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