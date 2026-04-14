Projection du documentaire « Blum et ses premières ministres », Salle du Vieux Marché, Jouy-en-Josas

Projection du documentaire « Blum et ses premières ministres » Vendredi 17 avril, 20h00 Salle du Vieux Marché Yvelines

Accès gratuit sur réservation obligatoire avec notre nouvelle billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

Le vendredi 17 avril à 20h, vous pourrez ainsi découvrir le documentaire « Blum et ses première ministres » à la Salle du Vieux Marché (Jouy-en-Josas).

Réalisé par Maud Guillaumin, ce documentaire revient sur l’arrivée de trois femmes dans le premier gouvernement de Léon Blum en 1936, alors même que les femmes n’avaient pas encore acquis le droit de vote.

Cette grande première dans l’histoire française est ainsi racontée à l’aide de nombreux documents d’archives, tels que des vidéos, des photographies et des documents inédits !

Initialement sorti en 2020, le documentaire réalise un portrait nécessaire de ces pionnières aux destins croisés, et évoque le courage de ces femmes-ministres et de Léon Blum dans une France en crise.

Informations complémentaires :

Durée du documentaire : 52 minutes

Lieu de projection : Salle du Vieux Marché, place du Marché, 78350 Jouy-en-Josas

Tarif : gratuit pour tous

Pour tous renseignements :

– Mail : accueil@maisonleonblum.fr

– Téléphone : 01 30 70 68 46

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En avril, nous vous préparons une projection inédite, qui s’inscrit dans le cycle que la Maison Léon Blum consacre actuellement au féminisme et aux femmes ! projection documentaire

Maison Léon Blum