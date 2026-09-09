Projection du documentaire de Jean-Paul Julliand : Textile d’hier et d’aujourd’hui, Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle, Saint-Julien-Molin-Molette

Informations pratiques

Projection du documentaire de Jean-Paul Julliand : Textile d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 18h00 Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle Loire

Limité à 40 personnes, entrée libre, en rez-de-chaussée, accès par le grand portail situé sur le parking au croisement de la rue Peyronnet et de la rue Neuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le décor authentique des anciens Tissages Perrier Schmelzle, venez découvrir Textile d’hier et d’aujourd’hui, le documentaire de Jean-Paul Julliand consacré à l’histoire du tissage sur notre territoire.

Une rencontre entre images, mémoire et patrimoine industriel, dans un lieu qui résonne tout particulièrement avec le film. Une immersion dans l’histoire textile, là même où elle s’est écrite.

Une projection comme un écho entre passé et présent, au cœur de l’ancienne usine, et l’occasion de rencontrer les bénévoles qui travaillent à la restauration et la préservation de ces savoir-faire.

Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle 4 rue Peyronnet 42220 Saint Julien Molin Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 75 26 12 43 https://studio-d5.maiouidansearts.com/patrimoine Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, un trésor patrimonial industriel défie le temps. L’ancienne usine de tissage Perrier / Schmelzle n’est pas seulement un vestige architectural, mais un sanctuaire vivant où les métiers à tisser d’antan continuent de chanter leur mélodie rythmique pour ses visiteurs.

Ce lieu unique dans le village des moulinages et des tissages, sauvé de l’oubli, raconte l’histoire d’un savoir-faire qui a façonné toute une région. Les imposantes machines en bois et en fonte, minutieusement restaurées, témoignent d’une époque où le fil de soie devenait étoffe sous les mains expertes des ouvrières, et l’ingéniosité de ses mécaniciens gareurs.

Grâce à la passion et la détermination d’anciens professionnels, ce patrimoine exceptionnel reprend vie. Michel Linossier, qui maîtrise l’art du peignage, partage aujourd’hui ses connaissances avec une nouvelle génération et remonte son atelier d’antan dans une pièce de l’usine. À ses côtés, Alain Rondet et Marc Duclos, anciens gareurs, transmettent leurs techniques précises pour préparer et maintenir les métiers à tisser en parfait état de fonctionnement, pour transmettre les multiples points et tissus qu’ils savent fabriquer. Et Depuis peu, Elyane Panel nous a permis de remettre en route l’ourdissoir, l’une des plus belles machines du lieu. Tous seront présents pour vous décrire leur métier, leur passion, leur vie au temps où l’usine produisait ses dernières soies. Possibilités de venir en bus par la ligne L41 depuis St-Etienne-Bourg Argental. Parkings à proximité dans le village. Les ateliers sont au 2eme et 3ème étage, accessibles par escalier uniquement, en petits groupes.

Dans le décor authentique des anciens Tissages Perrier Schmelzle, venez découvrir Textile d’hier et d’aujourd’hui, le documentaire de Jean-Paul Julliand consacré à l’histoire du tissage sur notre et…

©MJC LSCA