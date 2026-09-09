Visite et démonstration des anciens ateliers de tissage de la soie, Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle, Saint-Julien-Molin-Molette

Informations pratiques

Visite et démonstration des anciens ateliers de tissage de la soie 19 et 20 septembre Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle Loire

limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites de l’usine et des métiers à tisser et de l’ourdissoir

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Départs à chaque heure : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Les visites seront assurées par d’anciens professionnels du métier, qui partageront leur expérience et leurs souvenirs autour du fonctionnement de l’usine et du savoir-faire du tissage

Entrée libre, visite d’environ 1 heure

Studio d5 – Usine Perrier Schmelzle 4 rue Peyronnet 42220 Saint Julien Molin Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 75 26 12 43 https://studio-d5.maiouidansearts.com/patrimoine Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, un trésor patrimonial industriel défie le temps. L’ancienne usine de tissage Perrier / Schmelzle n’est pas seulement un vestige architectural, mais un sanctuaire vivant où les métiers à tisser d’antan continuent de chanter leur mélodie rythmique pour ses visiteurs.

Ce lieu unique dans le village des moulinages et des tissages, sauvé de l’oubli, raconte l’histoire d’un savoir-faire qui a façonné toute une région. Les imposantes machines en bois et en fonte, minutieusement restaurées, témoignent d’une époque où le fil de soie devenait étoffe sous les mains expertes des ouvrières, et l’ingéniosité de ses mécaniciens gareurs.

Grâce à la passion et la détermination d’anciens professionnels, ce patrimoine exceptionnel reprend vie. Michel Linossier, qui maîtrise l’art du peignage, partage aujourd’hui ses connaissances avec une nouvelle génération et remonte son atelier d’antan dans une pièce de l’usine. À ses côtés, Alain Rondet et Marc Duclos, anciens gareurs, transmettent leurs techniques précises pour préparer et maintenir les métiers à tisser en parfait état de fonctionnement, pour transmettre les multiples points et tissus qu’ils savent fabriquer. Et Depuis peu, Elyane Panel nous a permis de remettre en route l’ourdissoir, l’une des plus belles machines du lieu. Tous seront présents pour vous décrire leur métier, leur passion, leur vie au temps où l’usine produisait ses dernières soies. Possibilités de venir en bus par la ligne L41 depuis St-Etienne-Bourg Argental. Parkings à proximité dans le village. Les ateliers sont au 2eme et 3ème étage, accessibles par escalier uniquement, en petits groupes.

Visites de l’usine et des métiers à tisser et de l’ourdissoir

©Loic Cancale