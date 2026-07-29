Projection du documentaire Gardiennes en présence des réalisatrices Plogoff
jeudi 3 septembre 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Projection du documentaire Gardiennes en présence des réalisatrices
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:30:00
fin : 2026-09-03 20:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Projection du film documentaire Gardiennes
en présence des réalisatrices Lou Paulin et Angèle Meschin, suivie d’un échange avec des filles de gardiennes.
Gardiennes donne la parole aux gardiennes de phare et retrace leurs parcours, leur engagement et leur quotidien dans un univers longtemps méconnu. À travers leurs récits et des images d’archives, le documentaire met en lumière ces femmes qui ont marqué l’histoire maritime bretonne.
Réservation conseillée auprès de la Maison de site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 contact-pointeduraz@finistere.fr ou de l’Office de tourisme 02 57 56 03 13
Exonération du ticket de parking sur présentation du billet de réservation. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Projection du documentaire Gardiennes en présence des réalisatrices Plogoff a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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