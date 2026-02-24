Projection du documentaire Les Reines du Foot Place Jasmin Castillonnès

Projection du documentaire Les Reines du Foot

Les Reines du Foot raconte l’histoire d’une équipe féminine de football de Dordogne composée de joueuses âgées de 50 à 70 ans, qui rêvent toutes de participer à la Coupe du Monde des Mamies Foot en Afrique du Sud.

À travers ce documentaire, les réalisateurs Valentin Nonorgue et Patrice Laidin nous offrent une plongée dans le quotidien de ces femmes qui s’affranchissent des carcans habituels. Ce film suit leur parcours, des entraînements locaux jusqu’au tournoi, révélant comment le sport devient pour elles un espace de renaissance, de sororité et de liberté. Une aventure humaine et joyeusement subversive, qui redonne corps et voix à celles qu’on croyait invisibles.

Place des femmes dans le sport, pratique sportive à tout âge et dépassement des stéréotypes un ciné débat fort en émotions et en enseignements en présence du réalisateur et de la fondatrice de l’équipe de foot. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

